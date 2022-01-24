منظمة التعاون الإسلامي تدين هجمات الحوثي الإرهابية على الإمارات والسعودية

المصدر: وام

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الباليستي الذي نفذته مليشيا الحوثي باتجاه مناطق مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وندد معالي حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بتمادي مليشيا الحوثي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة، واصفا تلك التصرفات بالإجرامية وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.

وأكد الأمين العام وقوف المنظمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتأييدها لما تتخذانه من إجراءات لحماية أراضيهما وأمنهما واستقرارهما.

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