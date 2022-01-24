مصر تدين وتستنكر مواصلة ميلشيا الحوثي هجماتها الإرهابية على الإمارات والسعودية

المصدر: وام

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أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميلشيا الحوثي هجماتها الإرهابية صوب أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية الشقيقتين.

وشدد بيان لوزارة الخارجية المصرية على أن استمرار ميلشيا الحوثي في هذه الهجمات الجبانة تجاه الدولتين الشقيقتين، يُعدُّ تهديدًا صريحًا لأمنهما واستقرارهما، وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، فضلًا عما تمثله تلك الهجمات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي.

وجددت مصر تضامنها الكامل مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه الدولتان الشقيقتان من إجراءات للتصدي لتلك الهجمات الإرهابية الجبانة، وصون أمنهما واستقرارهما.

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