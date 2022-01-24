قرقاش: الإمارات السد المنيع بوجه قوى الظلام والإرهاب وستبقى عصية على الحاقدين والمعتدين

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات السد المنيع بوجه قوى الظلام والإرهاب وستبقى عصية على الحاقدين والمعتدين.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «وتبقى الإمارات عصية على الحاقدين والمعتدين، وتبقى شعاع الأمل الذي ينشر الخير والنموذج الذي نفخر بأنه الانعكاس الصحيح لتاريخنا وثقافتنا، والسد المنيع بوجه قوى الظلام والإرهاب، الإمارات بشير المستقبل المزهر وهم نذير الشؤم والخراب، خابوا وخابت مساعيهم فالظلام أضعف من أن يحجب النور».

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