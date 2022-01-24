البرلمان العربي يحذر من خطورة التصعيد الحوثي الإرهابي ضد الإمارات والسعودية

المصدر: البيان

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أدان البرلمان العربي بشدة قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخين باليستيين تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم، والتي تم اعتراضهما وتدميرهما بنجاح من قبل وزارة الدفاع الإماراتية، وكذلك الاعتداء الوحشي لمليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية بإطلاق صاروخ باليستي سقط في المنطقة الصناعية.

وحذر البرلمان العربي في بيان له، من التصعيد الخطير لجماعة الحوثي الإرهابية حيال دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مشددًا على أنه لا يهدد فقط أمن واستقرار الدولتين إنما هو تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي عامة والخليجي خاصة، كما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين ويقوض الأمن القومي العربي، ويضر بالأمن والسلم الدوليين.

وأكد البرلمان العربي، تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فيما يتخذانه من إجراءات لحفظ أمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، والوقوف معهما صفًا واحدًا ضد كل تهديد يطول أمنهما واستقرارهما، عادًّ أن ما تقوم به جماعة الحوثي من أفعال وفظائع تستهدف استقرار الدول ومواطنيها يشكل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي خاصة بعد قرارات مجلس الأمن ومجلس الجامعة العربية.

وطالب البرلمان العربي بضرورة إدراج جماعة الحوثي وتصنيفها منظمة إرهابية، مشددًا على أن الهجمات الإرهابية التي قامت بها المليشيا الحوثية تعكس طبيعتها الإرهابية وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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