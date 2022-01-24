الكويت تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية الجبانة التي شنتها مليشيا الحوثي على الإمارات والسعودية

المصدر: البيان

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أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي شنتها مليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ضد المدنيين والأهداف المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأوضحت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان اليوم أن استمرار استهداف مليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على تحدي المجتمع الدولي وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها يؤكد خطورة سلوك هذه المليشيات، مشددة على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب الإمارات والمملكة، وتأييدها لكل ما تتخذانه من خطوات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

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