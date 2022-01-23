الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في نيجيريا

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بولاية بورنو في نيجيريا، وأسفر عن مقتل شخصين واختطاف 20 طفلا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحيتين في هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بإطلاق سراح المخططفين وعودتهم السالمة إلى أسرهم بشكل عاجل.

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