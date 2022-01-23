وزير خارجية تونس يدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية على منشآت مدنية بالإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدانت تونس الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي.

وأكد معاليه خلال الاتصال الهاتفي إدانته للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين .. معربا عن رفضه لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن وسيادة دولة الإمارات.

وعبر عن تعازيه في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز