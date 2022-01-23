«العمالقة» تتقدّم نحو البيضاء

المصدر: عدن - البيان

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استمرت ألوية العمالقة في تقدّمها نحو محافظة البيضاء، بالتزامن مع خوضها مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في مديرية حريب جنوب مأرب، فيما تمكنت قوات الجيش الوطني، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، من فرض حصار محكم على عناصر ميليشيا الحوثي في مرتفعات البلق الشرقية جنوب مأرب، بعد أن قطعت عنها كل خطوط الإمدادات.

وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن وحدات من الجيش الوطني وألوية اليمن السعيد، بإسناد من مقاتلات التحالف، تمكنت من قطع كل خطوط الإمداد عن عناصر الميليشيا المتمركزة في مرتفعات البلق الشرقي للمرة الأولى منذ بداية المعارك، مشيرة إلى أن عناصر الميليشيا لم يعد أمامها من خيار سوى الاستسلام.

وأكّدت مصادر محلية أن ألوية العمالقة واصلت التقدم باتجاه الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن ألوية العمالقة تخوض معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي لقطع آخر خطوط إمدادات الحوثي جنوب مأرب، بعد تمكنها من تمشيط عدد من القرى والمواقع في مديرية حريب، وملاحقة عناصر الميليشيا الفارين من مناطق الاشتباكات في قرية الدرب.

وأوضحت المصادر أن المعارك مستمرة في مديريتي حريب والجوبة بين ألوية العمالقة وميليشيا الحوثي، حيث تتقدم ألوية العمالقة نحو مديرية الجوبة في عملية التفاف هدفها محاصرة الميليشيا في مركز حريب، بعد تحصنها وسط المدنيين.

كما تخوض ألوية العمالقة معارك أخرى في أطراف وادي عين من جهة مبلقة على الطريق القادم من جهة بيحان، حيث حاولت ميليشيا الحوثي الدفع بعناصرها من جهة القويم، إلا أن ألوية العمالقة تصدت للمحاولة. وتتزامن هذه التطورات مع إعلان ألوية العمالقة إسقاط الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيّرة حوثية كانت تحلق في مهام تجسسية في سماء مديرية عين بمحافظة شبوة، ومديرية حريب جنوب مأرب.

إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية، أمس، تنفيذ ثماني عمليات استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة. وأوضح التحالف في بيان أن الاستهدافات في مأرب دمرت خمس آليات للميليشيا، وقتلت 40 عنصراً.

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