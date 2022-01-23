الحوثي يترنح في مأرب

المصدر: (الرياض،عدن-البيان، وكالات)

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 8 عمليات استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة حملة جوية أعقبت الاعتداء الحوثي الإجرامي باستهداف منشآت مدنية في الإمارات والمملكة العربية السعودية. وقال الجيش اليمني ان مليشيا الحوثي تترنح وتعيش أسوأ أيامها على جبهة مأرب.



وأوضح التحالف في بيان أن الاستهدافات في مأرب دمرت 5 آليات للميليشيا وقتلت 40 عنصراً.

من جهتها، أكدت قوات الجيش اليمني، أمس، أنها تواصل العمليات العسكرية بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، في مختلف جبهات محافظة مأرب الجنوبية، وسط هزائم وخسائر تتكبدها ميليشيا الحوثي. وقال قائد اللواء 55 مشاة، علي الحميدي، إن جبهات جنوب مأرب شهدت خلال الساعات الأخيرة معارك بطولية، كبد خلالها الجيش اليمني الميليشيا العشرات من القتلى والجرحى وتدمير آليات عسكرية مختلفة.

كما أضاف أن طيران التحالف نفذ غارات دقيقة، أسفرت عن تدمير آليات وأطقم للحوثيين ومصرع من كانوا على متنها، وفق الموقع الرسمي للجيش اليمني. كذلك لفت إلى أن الميليشيا تعيش أسوأ أيامها في جبهات الجوبة وحريب التي ظنت بدخولها أنها ستحقق انتصاراً نحو مأرب بعد أن عجزت في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح غرب المحافظة، مشيراً إلى أن الجبهات الجنوبية غدت بمثابة المحرقة لتلك العصابة الإجرامية.

وأردف الحميدي قائلاً إن الموازين على الأرض تغيرت، وذلك بعد التقدم الذي أحرزته ألوية العمالقة في مديريات بيحان، وإن ميليشيا إيران محاصرة، وجارٍ التعامل معها من قبل قوات الجيش.

كذلك شكر تحالف دعم الشرعية على الضربات الجوية التي ينفذها على مدار الساعة في مختلف الجبهات القتالية.

كما دكت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في جبهتي ملعا وأم ريش جنوب مأرب، وكبّدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، منها تدمير 3 أطقم وسقوط من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

وكان المركز الإعلامي للجيش اليمني قد نشر مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش والمقاومة الشعبية وبإسناد من التحالف في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. ونشر مقطع فيديو لقوات الجيش من الخطوط الأمامية لجبهات القتال جنوب مأرب.

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