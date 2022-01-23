الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في العراق وباكستان

المصدر: أبوظبي - وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة لاهور الباكستانية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات، تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدانت الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالى العراقية واستهدف مقرا للجيش العراقي وأسفر عن سقوط قتلى و جرحى في صفوف عناصر الأمن. و قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان مماثل إن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.

إلى ذلك، أعربت الإمارات، عن تعازيها وتضامنها مع جمهورية غانا الصديقة، عقب حادث الانفجار الذي وقع في مدينة أبياتسي وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى جمهورية غانا الصديقة وذوي ضحايا الحادث، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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