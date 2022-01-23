في مشهد نادر.. عاصفة ثلجية تضرب صحراء تبوك بالسعودية

المصدر: البيان

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ضربت عاصفة ثلجية هذا الأسبوع صحراء تبوك السعودية واستفاق سكان المنطقة مشهد غير اعتيادي، بعد أن اكتست الصحراء الرملية بغطاء أبيض اللون.

ونشرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها الإبل وهي تجري في الصحراء المغطاة بالثلوج.

وتسابق سكان المدينة لتوثيق هذه المشاهد. وفي 17 يناير، التقط يوتيوبر مقاطع فيديو تظهر عاصفة ثلجية تضرب المنطقة، إضافة إلى لقطات مبهرة بطائرة مسيرة للصحراء وهي مسكوة بالثلوج في اليوم التالي.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر نشرت إمارة تبوك الجمعة، مجموعة صور وأرفقتها بالتعليق التالي "في مشهد فني لأثر خطوات جريان الأمطار على الأرض، التي هطلت مؤخراً على منطقة تبوك في فضاء قرية الحوى شرق مدينة تبوك".

وشهدت المدينة الواقعة في شمال غرب السعودية في الأيام التالية، توافدا كبيرا من قبل عشرات السعوديين، الذين قدموا من مختلف أنحاء البلاد إلى تبوك للاستمتاع بمشهد الثلوج والترحيب بالزائر الأبيض الذي نادرًا ما يشاهد في المملكة.

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