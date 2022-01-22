الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ديالى العراقية

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالى العراقية و استهدف مقرا للجيش العراقي و أسفر عن سقوط قتلى و جرحى في صفوف عناصر الأمن.

و أكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية و رفضها الدائم لجميع أشكال العنف و الإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن و الاستقرار و تتنافى مع القيم و المبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها و مواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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