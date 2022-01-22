الكويت ترحب بإدانة مجلس الأمن الدولي لهجمات ميليشيا الحوثي الارهابية على الإمارات

المصدر: وام

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رحبت دولة الكويت بإدانة مجلس الأمن الدولي لهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على دولة الإمارات.

و أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الصادر أمس عن مجلس الأمن بالاجماع والذي أدان فيه هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وأوضحت الوزارة أن صدور هذا البيان يؤكد خطورة سلوك مليشيا الحوثي المهدد للأمن والسلم واهتمام مجلس الأمن بهذه القضية ومتابعته لها.

ودعت الخارجية الكويتية المجلس إلى مضاعفة جهوده للضغط على مليشيا الحوثي للاستجابة الى دعوات وقف إطلاق النار والتفاعل الإيجابي مع جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بما يمهد لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية وصولا إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها على دعم دولة الكويت لكافة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى هذا الحل.

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