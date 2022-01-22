الثلوج تغطي 6 مدن في السعودية

المصدر: الرياض- أ.ف.ب

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شهدت المدن السعودية أمس انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة غير مسبوق منذ سنوات، فيما تغطي الثلوج ست مدن شمال المملكة وصلت الحرارة في بعضها إلى ثلاث درجات تحت الصفر.

وستشتد البرودة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقع أن تسجل العاصمة الرياض في وسط البلاد ثلاث درجات تحت الصفر، حسب المركز الوطني للأرصاد.



انخفاض حاد

وقال الناطق باسم مركز الأرصاد حسين القحطاني إنّ المملكة ستشهد «انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة في نهاية الأسبوع في المناطق الشمالية والوسطى... من المتوقع أن تسجل الرياض ما بين درجة إلى ثلاث درجات تحت الصفر».

وسجلت مدينة طريف في شمال المملكة عند الحدود مع الأردن أمس ثلاث درجات تحت الصفر ومدينة القريات عند الحدود مع الأردن درجتين تحت الصفر وكذلك الحال في حائل في شمال البلاد.

ولم يمنع تدني الحرارة التي وصلت إلى ثماني درجات عند الظهيرة المصلين من التوجه إلى المساجد في وسط الرياض لأداء صلاة الجمعة، لكنّ مع اتخاذ أقصى احتياطاتهم.

وخلت الأماكن الخارجية في عدد من المقاهي من الرواد الذين فضلوا الجلوس بالداخل قرب المدافئ.



أدنى حرارة

وقد سجلت مدينة طريف في شمال السعودية، الأربعاء الماضي، ست درجات تحت الصفر، وهي أدنى حرارة تشهدها المملكة منذ 30 عاماً.

وكانت أدنى درجة حرارة سجلت في المملكة هي 7 درجات تحت الصفر، حسب ما أفاد ناطق باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحكومية في تصريحات في 2020 من دون أن يشير إلى تاريخ حدوث ذلك.



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