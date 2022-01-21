رئيس أنغولا يستنكر اعتداءات الحوثي الإرهابية على الإمارات

المصدر: وام

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استنكر فخامة جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الصديقة، الاعتداءات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي على منشآت مدنية في دولة الإمارات مؤخراً .. وعبر عن رفض بلاده لهذه الممارسات المشينة وأي مساس بأمن الإمارات وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس أنغولا اليوم مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. أكد خلاله دعم بلاده لدولة الإمارات في كل ما تقوم به من إجراءات دفاعاً عن أمنها.

كما قدم رئيس جمهورية أنغولا تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ضحايا اعتداءات الحوثي الإرهابية .. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وللإمارات وشعبها دوام الاستقرار والازدهار.

من جانبه قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شكره وتقديره للرئيس الأنغولي على مواقفه وتقديره لمشاعره الطيبة تجاه الإمارات وشعبها، وتمنى لجمهورية أنغولا الصديقة كل خير وسلام وتقدم.

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