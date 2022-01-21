محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس ساحل العاج أدان فيه اعتداءات الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية في الإمارات

المصدر: البيان

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً من فخامة الحسن واتارا، رئيس جمهورية ساحل العاج الصديقة عبر فيه عن إدانته واستنكاره الشديدين لما تعرضت له منشآت مدنية في دولة الإمارات من اعتداءات إرهابية من قبل ميليشيا الحوثي مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات تتنافى مع كل المبادئ الأخلاقية وقواعد القانون الدولي.

وأكد رئيس جمهورية ساحل العاج تضامن بلاده مع دولة الإمارات ودعمها في مواجهة هذه الاعتداءات والتهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

وقدم فخامة الحسن واتارا تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ضحايا الاعتداءات الإرهابية، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين ولدولة الإمارات وشعبها دوام الاستقرار والأمن والتقدم.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لفخامة رئيس ساحل العاج على مواقفه ومشاعره الطيبة وما أبداه من دعم للإمارات وتضامن معها ..داعياً الله تعالى أن يحفظ جمهورية ساحل العاج الصديقة وشعبها من كل مكروه .. وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمعها بدولة الإمارات في مختلف المجالات.

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