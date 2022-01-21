مجلس الأمن الدولي يدين بالإجماع الهجمات الإرهابية الحوثية على الإمارات

المصدر: وكالات

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أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات" بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في بيان صدر الجمعة بالإجماع، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وتمت الموافقة على هذا البيان الذي أعدته الإمارات، والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات الدامية على مدنيين "ارتكبها وتبناها الحوثيون"، فيما كان المجلس يستهل اجتماعا طارئا حول هذه التطورات.

وطلبت الإمارات، العضو غير الدائم في المجلس منذ الأول من يناير، عقد هذا الاجتماع المغلق.

ومن جهتها، قالت رئيسة مجلس الأمن الدولي، منى جول، اليوم "الجمعة"، إن الاعتداءات الدامية على مدنيين في دولة الإمارات "ارتكبها وتبناها الحوثيون".



وذكرت جول، في حديثها لصحفيين: "قمنا بإدانة الهجوم الذي شن على الإمارات وطالبنا بخفض التصعيد في اليمن، وهناك مطالب بالعودة إلى المفاوضات".

وتابعت: "الاعتداءات الدامية على مدنيين في دولة الإمارات ارتكبها وتبناها الحوثيون".

وأضافت: "التصعيد في اليمن يثير الكثير من القلق والمخاوف.. موقفنا واضح هناك حاجة لخفض التصعيد في النزاع اليمني والعودة إلى المسار الدبلوماسي".

وكانت دولة الإمارات قدمت، الثلاثاء، رسالة إلى النرويج رئيسة مجلس الأمن لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي، التي وقعت الاثنين.



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