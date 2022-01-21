وزيرة خارجية كينيا تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية بالإمارات

المصدر: وام

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دانت كينيا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي رايشيل أومامو وزيرة خارجية كينيا.

وأكدت معاليها تضامن بلادها مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذا العمل الإرهابي الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وتقدمت معاليها بالتعازي إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي كما عبرت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين .

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