رؤساء برلمانات اليمن وموريتانيا وباكستان والقمر يدينون الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية في الإمارات

المصدر: وام

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تلقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي اتصالين هاتفيين من معالي سلطان البركاني رئيس مجلس النواب في الجمهورية اليمنية ومعالي ولد بابه رئيس الجمعية الوطنية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عبرا خلالهما عن إدانتهما واستنكارهما بأشدّ العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مناطق ومنشآت في أراضي دولة الامارات.

وأكدا تضامن ووقوف مجلس النواب في جمهورية اليمن والجمعية الوطنية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعربا عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وأن يديم الله على دولة الامارات نعمة الأمن والاستقرار.

كما تلقى معالي صقر غباش برقية تعزية وتضامن من معالي محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، أعرب فيها عن التضامن مع دولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا ضد الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية بالإمارات.

كما تلقى معالي صقر غباش برقية تضامن مع شعب الامارات من معالي المهندس مستدروان عبده رئيس البرلمان الاتحادي لجمهورية القمر المتحدة، أعرب خلالها عن إدانة واستنكار البرلمان الاتحادي القمري والشعب القمري استهداف جماعة الحوثي الإرهابية منشآت مدنية في دولة الامارات.

وقال معاليه: "نؤكد التضامن الكامل مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا ونستنكر أيضا جميع الاعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية في المنطقة ونسأل الله الرحمة لضحايا هذا العمل الإرهابي والشفاء العاجل للجرحى وان يحفظ الله دولة الامارات العربية المتحدة من كل مكروه ويسدد خطى قيادتها الرشيدة".

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