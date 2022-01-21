مباحثات سعودية روسية بشأن الأزمة السورية

المصدر: الرياض، موسكو - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، التطورات في سوريا، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين الرياض وموسكو. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد، استقبل في الرياض أمس، المبعوث لافرينتيف الذي يزور المملكة حالياً، وأضافت أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء «أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأحداث في سوريا».

وكان نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، كشف في وقت سابق، حقيقة التواصل الرسمي بين سوريا والسعودية، وقال: «جرت بعض اللقاءات الأمنية لكنها لم تسفر عن شيء، لكن رسمياً لا توجد أي اتصالات على الإطلاق». وفي موسكو، نقلت وكالة «سبوتنيك» عن الخارجية الروسية قولها في بيان، إن «الوفد الحكومي الروسي المكون من ممثلي وزارتي الخارجية والدفاع، بحث في الرياض التسوية السورية، مع ولي العهد السعودي». وأضافت أن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين بحث في الرياض مع رئيس لجنة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري، تشكيل اللجنة الدستورية. وأضافت أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع في سوريا وحولها بشكل مفصل، وآفاق حل الأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومع الاحترام الصارم لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، مشيرة إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة تشكيل اللجنة الدستورية بأسرع ما يمكن، كخطوة مهمة في تعزيز العملية السياسية التي يقودها السوريون بدعم الأمم المتحدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز