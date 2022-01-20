قيرغيزستان تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت ومناطق مدنية في الإمارات

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أدانت جمهورية قيرغيزستان الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف منشآت ومناطق مدنية على الأراضي الإماراتية وأوقع ضحايا و إصابات بين المدنيين.

و أكدت وزارة الخارجية في قيرغيزستان في بيان لها أن هذا الهجوم عمل إرهابي يستهدف زعزعة الأوضاع في المنطقة .. داعية المجتمع الدولي إلى مواجهة هذا التهديد الخطير.

و أعربت عن دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة و حكومة و شعبا في مواجهة هذا العمل الآثم .. و عبرت عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

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