قيرغيزستان تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت ومناطق مدنية في الإمارات
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أدانت جمهورية قيرغيزستان الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف منشآت ومناطق مدنية على الأراضي الإماراتية وأوقع ضحايا و إصابات بين المدنيين.
و أكدت وزارة الخارجية في قيرغيزستان في بيان لها أن هذا الهجوم عمل إرهابي يستهدف زعزعة الأوضاع في المنطقة .. داعية المجتمع الدولي إلى مواجهة هذا التهديد الخطير.
و أعربت عن دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة و حكومة و شعبا في مواجهة هذا العمل الآثم .. و عبرت عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.