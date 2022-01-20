حمد بن عيسى والسيسي يبحثان تحديات المنطقة

المصدر: (القاهرة - وكالات)

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بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، التحديات بالمنطقة.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعبّر العاهل البحريني عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية على الساحة الإقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي. وتم التوافق خلال الاتصال حول «أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي».

كما تناول الاتصال «بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والبحرين».

بدوره، أكد الرئيس المصري اعتزاز بلاده بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأكد «استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

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