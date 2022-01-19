العتيبة يدعو الإدارة الأمريكية لإعادة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية

المصدر: دبي-البيان

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دعا سفير دولة الإمارات لدى واشنطن، معالي يوسف العتيبة، الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي لتقديم دعمهما لإعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، وذلك وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات" بواشنطن على "تويتر.

وقدم السفير الإماراتي ملخصاً للاتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حيث اتفقا على وحدة العمل في الرد على الهجوم الحوثي الإرهابي.

كما وناقش الجانبان ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتشديد الدفاعات الجوية ضد الصواريخ والطائرات المسيرة وتعزيز الأمن البحري لوقف تدفق الأسلحة.

ونقلاً عن سفارة الإمارات بواشنطن، فإنه من المعتزم أن يعقد السفير العتيبة ومدير المخابرات الوطنية، سعادة علي الشامسي، اجتماعات مع البيت الأبيض والكونغرس اليوم في العاصمة واشنطن.

وقد أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها يوم الاثنين، إن تلك الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الارهاب والفوضى في المنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة.. داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما.

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