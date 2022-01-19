البابا تواضروس الثاني يؤكد تضامن الكنيسة القبطية مع الإمارات ضد الهجوم الحوثي

المصدر: وام

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أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تضامن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الإمارات و شعبها ضد الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مناطق و منشآت مدنية بدولة الإمارات.

و أعرب البابا تواضروس في بيان له عن بالغ الحزن و الأسى لسقوط عدد من الضحايا و الجرحى جراء الهجوم الآثم لميليشيا الحوثي الإرهابية.. و تمنى الشفاء العاجل للمصابين .. داعيا الله أن يحفظ دولة الإمارات و شعبها و أن تبقى دوما دولة أمن و سلام و تسامح.

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