الإمارات تعرب عن تضامنها مع تونغا في أعقاب كارثة البركان و التسونامي

المصدر: وام

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عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع مملكة تونغا الصديقة في ضحايا موجات المد البحري العاتية /تسونامي/ التي أعقبت الانفجار البركاني في أعماق المحيط الهادئ و التي ضربت البلاد و تسببت في مقتل عدد من الأشخاص وإحداث أضرار جسيمة في بعض الجزر.

و أعربت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها لحكومة تونغا والشعب التونغي وأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين والسلامة للمفقودين وللذين دفعتهم الكارثة إلى النزوح عن بيوتهم ومناطقهم المدمرة.

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