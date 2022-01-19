وزير خارجية إسرائيل يؤكد وقوف بلاده مع الإمارات ويدين بشده الهجوم الإرهابي الحوثي

المصدر: وام

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من معالي يائير لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل.

وأكد معاليه خلال الاتصال الهاتفي إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين الأبرياء.

وشدد معاليه على وقوف بلاده مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذا الهجوم الإرهابي، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الهجمات الإرهابية التي تهدف إلى تقويض الأمن الإقليمي وإلحاق الأذى بالأبرياء.

وتقدم معاليه بالتعازي إلى دولة الإمارات في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الغادر، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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