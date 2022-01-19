5 سنوات سجناً و3 ملايين ريال غرامة مروّجي الشائعات في السعودية

المصدر: (أ ف ب)

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حذّرت المملكة العربية السعودية مروّجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي من مواجهة عقوبة تصل للسجن خمس سنوات وغرامة مالية باهظة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار).

وأوضحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أنّها استدعت بالفعل مشاركين في نشر هذه الشائعات، مشيرة إلى "العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم"، من دون أن توضح عددهم او إذا كانت أوقفتهم.

وكانت السلطات في المملكة العربية السعودية ألغت الجمعة في اللحظات الأخيرة، على وقع تردي الأحوال الجوية، حفلة لفرقة "ستراي كيدز" الكورية الجنوبية.

وأجلت السلطات المعنية في السعودية حفلة غنائية أخرى السبت إلى الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت النيابة العامة في السعودية مساء الإثنين إنّه تم "رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخراً".

وأوضحت أن ذلك تم "بتنسيق ودعم من جهات مُعادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص شاركوا في الترويج لها من داخل السعودية".

وأشارت النيابة إلى أن "هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات مُغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال (800 ألف دولار)".

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