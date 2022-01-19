الثلوج تكسو جبل اللوز في تبوك بالسعودية.. فيديو

المصدر: البيان

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غطت الثلوج جبل اللوز في منطقة تبوك شمال غربي البلاد، وتوجه سعوديون إلى المنطقة في ظل انخفاض درجة الحرارة في المملكة.

ففي كل عام يتوجه السعوديون إلى هذا الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه 2580 مترا، عندما تبدأ الثلوج بالتساقط، فينصبون الخيام ويقومون بنزهات لاستكشاف أجواء الطقس الباردة.

وجبال اللوز هو جبل يقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية قرب الحدود الأردنية في منطقة تبوك على بعد حوالي 200 كم شمال غرب مدينة تبوك.

ويعتبر من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى، التي تعد جبالها امتداداً لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن، ويسمى بجبل اللوز لوجود شجر اللوز به قديما.

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