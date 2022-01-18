"منتدى أبوظبي للسلم": هجمات مليشيا الحوثي جريمة نكراء ومقامرة بالسلم الإقليمي ومصير الشعب اليمني

المصدر: وام

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دان منتدى أبوظبي للسلم في بيان له اليوم الهجمات الهمجية على المنشآت المدنية في الدولة والتي تقف وراءها جهات مارقة إرهابية لا تريد الخير والاستقرار للمنطقة ولا للعالم.

وأضاف البيان أن على مليشيا الحوثي أن تصغي إلى لغة العقل والسلم وأن تتخلى عن خدمة السياسات الإيرانية التي لا توصل إلا إلى المزيد من مضاعفة آلام ومعاناة الشعب اليمني الكريم. وأشار المنتدى إلى أن السلام مطلب شرعي ومتطلب عقلي وهو السبيل الوحيد لاسترجاع الدولة الوطنية التي تجمع اليمنيين بكل مكوناتهم وانتماءاتهم في وئام وانسجام، تحتكر فيها الحكومة الشرعية السلاح وتبسط سيادتها على كافة أرجاء الوطن.

وأوضح أن شروط السلام معروفة تتمثل في الخضوع للشرعية الوطنية والدولية.

وحذر المنتدى من خطورة التمادي في استخدام أراضي الأوطان وتحويلها لبؤر تهدد أمن الجيران وتبدد ثروة البلد خدمة لاستراتيجيات دولة أجنبية ذات طموحات إقليمية توسعية..داعيا الله العزيز القدير أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة واحة سلام ورخاء وأمان وأن يحميها من كل عدوان.

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