محمد بن زايد يتلقى اتصالاً من عمران خان أدان خلاله الاعتداء الحوثي على الإمارات

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة..عبر خلاله عن إدانة بلاده الاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع مدنية في دولة الإمارات.

وأكد تضامن جمهورية باكستان الإسلامية مع دولة الإمارات ووقوفها معها على خلفية هذه الاعتداء الإرهابية ورفضها أي تهديد لأمن الإمارات وسيادتها.

كما قدم رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال تعازيه في ضحايا هذه الاعتداءات متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره إلى دولة عمران خان لموقفه وما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها داعياً الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

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