محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي أدان خلاله الهجمات الإرهابية الحوثية على الإمارات

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق.. عبر خلاله عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإرهابية الآثمة التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع مدنية في دولة الإمارات وأسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.. مشدداً على دعم بلاده لدولة الإمارات والتضامن معها والرفض الكامل لأي تهديد لأمنها وسيادتها.

كما قدم الرئيس العراقي - خلال الاتصال - تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ضحايا هذه الهجمات الإجرامية .. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، فخامة الرئيس العراقي على موقفه وما أبداه من مشاعر طيبة وصادقة تجاه الإمارات وشعبها، داعياً الله أن يجنب العراق الشقيق كل مكروه.

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