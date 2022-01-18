رئيسا مجلسي النواب في المغرب والبحرين يدينان الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برقيتي تضامن من معالي رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية الشقيقة ومن معالي فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة أعربا فيهما عن تضامنهم مع دولة الإمارات.

وجاء في برقية معالي رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية " تابعنا بغضب والادانة والشجب البالغين الاعتداء الاجرامي باستهداف مناطق مدنية في دولة الامارات الشقيقة".

وقال معاليه إن مثل هذه الأفعال الإرهابية الجبانة من قبل أعداء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة التي لا يسعنا في مجلس النواب بالمملكة المغربية سوى أن نشجبها وندينها بقوة ونعبر عن صادق وعميق تضامننا مع اشقائنا الأقربين في دولة الامارات حماها الله وصان أمنها واستقرارها وطمأنينة شعبها الشقيق الكريم المكابر بعون من الله تعالى.

وأكد معاليه دعم حق دولة الامارات العربية في الدفاع عن نفسها واتخاذ كل الإجراءات المكفولة في القانون الدولي ونعتبر أنفسنا في صف واحد وأفق واحد نقتسم العزم نفسه والإرادة نفسها مع دولة الامارات العربية المتحدة وقيادتها الوطنية وشعبها بكل ما يقتضيه واجب الأخوة الصادقة والإلتزامات المشتركة المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بقيادة كل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية "حفظهما الله".

وجاء في برقية معالي فوزية زينل رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة " تابعنا عن كثب ما تعرضت له دولة الامارات العربية الشقيقة بقيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف منشأت مدنية في الامارات ونود أن نعرب عن وقوف مملكة البحرين إلى جانب دولة الإمارات الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ضد كل ما يهدد أمنها والمساس بالسلم والاستقرار.

وأكدت رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين أن أمن دولة الامارات العربية المتحدة جزء لايتجزآ من أمن مملكة البحرين.. داعية المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يديم الله على دولة الامارات الشقيقة نعمة الأمن والاستقرار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز