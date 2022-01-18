وزير خارجية باكستان: الهجوم الإرهابي الحوثي يهدد السلم والأمن الدوليين

المصدر: وام

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من معالي شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية.

وأعرب معاليه خلال الاتصال الهاتفي عن ادانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذا العمل الإرهابي الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

وقال معاليه إن هذه العمليات الإرهابية تشكل انتهاكا صارخا للسيادة الإماراتية كما تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وعبر معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى دولة الإمارات في ضحايا هذه الهجوم الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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