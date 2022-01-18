وزير خارجية تركيا يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من معالي مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا.

وأكد معاليه خلال الاتصال الهاتفي إدانته للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وتقدم معاليه بالتعزية إلى دولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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