مجلس حكماء المسلمين يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في الإمارات

المصدر: وام

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أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة استهدف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في أبوظبي ما أدى إلى وقوع ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وأكد مجلس حكماء المسلمين باسم رئيسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس، وأمينه العام، تضامنه الكامل مع دولة الإمارات ومساندتها ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن هذا الاستهداف الغادر الذي يأتي بعد انهزام الشر الحوثي ويأسه على الأرض، يفضح وجه الميليشيات الإجرامية، ويؤكد للمجتمع الدولي أنها عصابة آثمة تمثل تهديدًا على المنطقة والعالم، ولا تؤمن بقانون دولي أو أي قيم أو مبادئ دينية أو إنسانية.

ويتقدم مجلس حكماء المسلمين إلى دولة الإمارات، وأسر الضحايا بخالص العزاء وصادق المواساة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله على الإمارات أمنها واستقرارها، لتكون على الدوام نموذجًا للتسامح والاعتدال، وصرحًا للبناء الحضاري والإنساني.

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