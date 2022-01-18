وزير خارجية الهند يدين ويستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي

المصدر: وام

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة.

وأدان معاليه بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية معربا عن استنكاره وأسفه لسقوط ضحايا مدنيين جراء هذا الحادث الإرهابي الجبان.

وقال معاليه إن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية راسخة ونؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات العربية المتحدة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.

كما عبر معاليه عن خالص تعازيه في ضحايا هذا العمل الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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