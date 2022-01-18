وزيرة خارجية ليبيا تدين الهجوم الإرهابي الحوثي وتؤكد تضامن بلادها مع الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من معالي نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا.

وعبرت معاليها خلال الاتصال الهاتفي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وأكدت معاليها تضامن بلادها الكامل مع دولة الإمارات متقدمة بالتعازي للدولة في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الغاشم معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز