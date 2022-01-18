الاتحاد العربي لحقوق الإنسان: الاعتداءات الإرهابية على الإمارات اعتداء على القيم الدولية السامية

المصدر: البيان

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أعرب الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة والبالغة للاعتداءات الإرهابية التي قامت بها المليشيات الحوثية على المنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لما تمثله من مخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة الذي يهدف لتعزيز الأمن والسلم الدولي، ولكونها إعتداءات إرهابية على المدنيين والمنشآت المدنية تعتبر انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتخاذ أشد الإجراءات وتفعيل قراراتها الدولية المبنية على البند السابع من أجندة مجلس الأمن الدولي والبند الرابع من أجندة مجلس حقوق الانسان، لاسيما وان تلك الاعتداء قد تسببت في قتل واصابة العديد من الأبرياء المدنيين، إضافة الى استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية بهذه الاعتداءات المجرمة لمناطق ومنشآت مدنية وسكنية تضمن التشريعات الدولية لها تأمين الحماية والحصانة الدولية.



وعبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن بالغ تعازيه لأسر الضحايا وصادق تمنياته للمصابين بالشفاء والتعافي التام، مطالباً المجتمع الدولي بمحاسبة القيادات الحوثية الإرهابية عن هذه الجرائم التي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية السامية.

وحمل المجتمع الدولي مسؤولية تحقيق العدالة للضحايا ومساءلة جميع المسؤولين والمنفذين لهذه الجريمة التي تتماثل مع كافة جرائم الحرب التي تستوجب المساءلة الدولية من قبل الأجهزة الدولية المعنية بتحقيق العدالة الجنائية الدولية للضحايا والمدنيين، والعمل على تفعيل الآليات الدولية المعنية بتصنيف ومساءلة القيادات الحوثية الإرهابية أمام المحاكم الجنائية الدولية.



الاعتداء على الامارات اعتداء على العالم

وعبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في بيانه عما يمثله الاعتداء الإرهابي الحوثي على الامارات كبلد عالمي، يعيش على أرضه أكبر تنوع إنساني يضم أكثر من 200 جنسية عالمية، من اعتداء عالمي على جميع المدنيين بالعالم، وعلى القيم والمبادئ الإنسانية السامية التي حرص المجتمع الدولي على تعزيز احترامها وحمايتها وضمان تمتع جميع المدنيين بالعالم بها، وهي القيم والمبادئ السامية التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، ويضمن من خلالها تعزيز الأمن والسلم الدولي وحماية كافة الحقوق الإنسانية لاسيما الحق في الحياة والسلامة التي مثل هذا الاعتداء الإرهابي تعد سافر عليها، يستوجب اتخاذ موقف دولي حازم وصارم تجاه هذه المليشيات الإرهابية التي تعمل على تهديد الأمن والسلام بالمنطقة والعالم.

مسؤولية الإمارات عن حماية أمنها وسلامة أراضيها

وشدد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في بيانه على مسؤولية الإمارات عن تعزيز أمنها واستقرارها وسلامة جميع السكان على ارضها، وضمان حقها في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، ومساءلة ومحاسبة كل من يقف وراء هذه الاعتداء الإرهابية التي طالت عدد من المنشآت المدنية وتسببت في وقوع عدد من الضحايا والمصابين من السكان المدنيين، وهي اعتداءات يمكن اعتبارها جرائم دولية تتطلب التكاتف الدولي للتصدي لهذه الاعتداءات، وحماية أراضي ومنشآت وسكان الدولة مما تمثله هذه الأعمال الإرهابية العدائية التي توسعت كثيرا بالاراضي والممرات الحيوية بالمنطقة، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته في التصدي لهذه الجماعة وتهديداتها للأمن والسلم الدولي.

دعم الإمارات

ودعا الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في بيانه الى تعزيز التعاضد الدولي لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل كافة المؤسسات المدنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، لإتخاذ كافة الإجراءات والسبل الكفيلة بحماية منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ضد الممارسات الإرهابية للمليشيات الحوثية، والتنديد بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه المليشيات داخل وخارج الأراضي اليمنية، والمطالبة بمحاسبة قيادات هذه الجماعة الإرهابية عن كافة جرائم الحرب والجرائم ضد اللاإنسانية التي يقومون بها، وضمان تقديمهم للمحاكمات الدولية العادلة أمام المحاكم الجنائية لمحاسبتهم عن جرائمهم التي استهدفت المدنيين داخل اليمن وبالعديد من الدول المجاورة، وهي الجرائم التي تقع المسؤولية عنها علىالمجتمع الدولي لتحقيق العدالة للضحايا وانصافهم، مشددين على أهمية العمل على ادانة تلك الجماعة الإرهابية بجميع المحافل الدولية، وضمانة تصنيفها كجماعة إرهابية والتعاطي معها وفق هذا التصنيف.

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