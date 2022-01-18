قرقاش: مصير عبث الميليشيات الإرهابية إلى زوال واندحار

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات تتعامل بشفافية ومسؤولية مع الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي، مشيراً إلى أن مصير عبث الميليشيات الإرهابية ورعونتها إلى زوال واندحار.



وكتب معاليه في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تتعامل الجهات المعنية في دولة الإمارات بشفافية ومسؤولية تشكر عليها بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي، عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان التي نعيشها، ومصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار».

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