نائب وزير الدفاع السعودي: اعتداء الحوثيين على الإمارات تهديد لأمن المنطقة بأكملها

المصدر: البيان

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أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن اعتداء الميليشيات الحوثية أمس على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة يمثل تهديداً لأمن دولنا والمنطقة بأكملها.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر بأن المسارات واضحه أمام ميليشيا الحوثي، لكنها اختارت مسارا تصعيديا وستتحمل منفرده نتيجة عبثها بمستقبل اليمن، وتعنتها واعتداءاتها على دول الجوار.

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي أن استمرار دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات وتدفقها عبر البحر من خلال ميناءي الحديدة والصليف، وتحويل هذين الميناءين إلى مركزي تهديد لأمن الدول المجاورة والممرات البحرية الدولية، يمثل خرقاً لقرارات الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، ويستدعي جهداً دولياً للتصدي له.

وختم بقوله في هذه اللحظات التاريخية التي تشهد تقدماً عسكريا في جميع المحاور في اليمن؛ ستسجل المواقف البطولية لكل قادتها ورجالها من كل الأطراف بأحرف من ذهب، وسيتبعها تحقيق نجاحات أخرى، تعجل بالأمن والاستقرار للشعب اليمني والمنطقة.

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