واشنطن تتوعّد بـ"محاسبة" المتمردين الحوثيين على هجوم أبوظبي

المصدر: أ ف ب

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تعهّدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين "بمحاسبة" المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم دام على مطار أبوظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أبرياء".

وأضاف في بيان أن "الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم وسنعمل مع الإمارات وشركائنا الدوليين لمحاسبتهم".

وتابع سوليفان "التزامنا بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة راسخ ونحن نقف مع شركائنا الإماراتيين ضد كل التهديدات لأراضيهم".

وأعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص بانفجار صهاريج وقود.

وقالت الإمارات إنها تحتفظ "بحقها في الرد".

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