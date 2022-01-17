الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا و"الآسيوية الإفريقية لحقوق الانسان" يدينان العدوان على مناطق ومنشآت مدنية بالإمارات

المصدر: وام

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أعرب رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا ورئيس المنظمة الآسيوية الإفريقية لحقوق الإنسان سعود الحجيلان عن استنكاره وإدانته للعدوان الإجرامي لمليشيا الحوثي الإرهابية الذي استهدف مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم.

وأكد رفضه للإرهاب داعياً العالم أجمع إلى التنديد بهذه الجريمة والرد الحازم على هذه الزمرة الفاسدة، والتي تسعى للدمار والخراب، مضيفاً أن استمرار استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها، يؤكد خطورة سلوك هذه الميلشيات الإرهابية.

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