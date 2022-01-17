البرلمان العربي يدين بشدة الهجوم الذي استهدف أبوظبي

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دان البرلمان العربي بشدة، الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية، على أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم، أن ما حدث يمثل اعتداء إرهابيا جباناً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكافة القوانين الدولية، واعتداء سافراً على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يبرهن على إصرار هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة.

كما أكد البرلمان العربي وقوفه في صف واحد إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأييده لكافة الإجراءات التي ستتخذها للتصدي لهذه الأعمال التخريبية الجبانة، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد هذه الميلشيات التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديداً خطيراً على أمن واستقرار المنطقة.

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