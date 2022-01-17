البحرين تدين اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية حيوية في أبوظبي

المصدر: وكالة أنباء البحرين

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أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح، في اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وكافة القوانين الدولية، واعتداء سافرًا على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبرهن على إصرار هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة.

وأعربت الوزارة عن استنكار مملكة البحرين لهذا الاعتداء الحوثي الآثم الذي انطلق من مطار صنعاء كمنشأة مدنية، ووقوفها في صف واحد إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأييدها لكافة الإجراءات التي ستتخذها للتصدي لهذه الأعمال التخريبية الجبانة، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد هذه الميلشيات التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديدا خطيرا على أمن واستقرار المنطقة.

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