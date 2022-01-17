منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي

المصدر: وام

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدفت به ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق ومنشآت مدنية في الدولة اليوم وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء.

ونددت منظمة التعاون الإسلامي بتمادي ميليشيا الحوثي في عملياتها الاجرامية باستهداف المنشآت المدنية في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، معالي السيد حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء، وأكد وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع دولة الامارات العربية المتحدة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها.

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