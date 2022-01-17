مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي

المصدر: البيان

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​دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسبب في وقوع عدد من الوفيات والمصابين، اليوم الاثنين.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

وشدد معاليه تضامن ووقوف مجلس التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مقدماً صادق مواساته وتعازيه لأسر الضحايا ولحكومة دولة الإمارات وشعبها، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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