قطر تدين بشدة الهجوم على مطار أبوظبي الدولي

المصدر: وكالات

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أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وعدّت وزارة الخارجية في بيان اليوم الإثنين، استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملاً إرهابياً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.

كما عبّرت عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، ولدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً بالأمان والاستقرار.

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