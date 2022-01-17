الكويت تدين وتستنكر بشدة العدوان الحوثي الإرهابي الذي استهدف المناطق المدنية بالإمارات

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعدوان الإرهابي الجبان الذي استهداف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأبرياء.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الإثنين أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها يؤكد خطورة سلوك هذه الميليشيات وضرورة تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني وصيانة الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت على وقوف دولة الكويت إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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