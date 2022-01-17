الحجرف إلى بروكسل تعزيزاً للعلاقات الخليجية - الأوروبية

المصدر: دبي - البيان

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وضرورة دعمها وتطويرها لتحقيق المصالح المشتركة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أمس، عن الحجرف قوله بمناسبة قيامه بزيارة رسمية اليوم، لمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، يلتقي خلالها بعدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، إنّه يتطلع في أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الخليجية - الأوروبية، انطلاقاً من أهمية كل من مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لا سيما في ضوء جملة من التحديات التي تواجه العالم.

وأوضح الحجرف، أنه سيتخلل الزيارة بحث أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بقضايا المنطقة والمستجدات السياسية، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالعلاقات التي تربط بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتطويرها والعمل على اغتنام الفرص المتاحة، خاصة فيما يتعلق بمسارات اتفاقية التجارة الحرّة بين الجانبين.

نقاط تقاطع

وتصل التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون إلى 65 % من إجمالي تجارة هذه الدول مع العالم. وثمة نقاط تقاطع عديدة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، ما يعزز الفرص الواعدة أمام الشركات الأوروبية - الخليجية استثمارياً وتجارياً.

ويؤكد خبراء، أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى دول مجلس التعاون باهتمام متجدد دائماً باعتبارها أعضاء فاعلين في النظام التجاري العالمي، ويتطلع لتعزيز الشراكة الأوروبية الخليجية، إذ يحتل الاتحاد الأوربي المركز الثاني كأكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون واستحوذ على 12 % من تجارتها العالمية من السلع عام 2020، كما جاء الاتحاد أولاً في نفس السنة بين أكبر أسواق واردات دول الخليج ورابع أكبر وجهة لصادراتها.

خامس سوق

ويشكّل الاتحاد الأوربي مورداً رئيسياً للأغذية والمنتجات الزراعية إلى المنطقة بقيمة 8 مليارات يورو في 2020 منها ملياري يورو صادرات غذائية وزراعية لدولة الإمارات.

كما تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي خامس أكبر سوق للصادرات الغذائية والزراعية الأوروبية بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وسويسرا، فيما بلغت قيمة تجارة الخدمات بين أوروبا ودول الخليج 42 مليار يورو في 2019، وبلغت قيمة رصيد الاستثمارات الأجنبي المباشر البينية مستوى قياسياً في 2019 بقيمة 456 مليار يورو مقارنة بـ164 مليار يورو في 2018.

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