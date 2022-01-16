قرقاش: الإمارات ستبقى دار العرب وصاحبة الفعل الإيجابي المؤثر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مركز محمد بن زايد الإماراتي اللبناني الاستشفائي، يعد خطوة جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية الإماراتية تجاه لبنان.



مشدداً على أن الإمارات ستبقى بقيادتها الحكيمة، دار العرب، وصاحبة الفعل الإيجابي المؤثر.



وقال معاليه في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة يشهدها لبنان، تستمر الإمارات بهدوء بمساندة الأشقاء اللبنانيين».



خطوة جديدة



وأضاف معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، في تغريدته، قائلاً: «مركز محمد بن زايد الإماراتي اللبناني الاستشفائي، خطوة جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية الإماراتية تجاه لبنان»، واختتم معاليه تغريدته بالقول: «وستبقى الإمارات بقيادتها الحكيمة، دار العرب، وصاحبة الفعل الإيجابي المؤثر».

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